Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan ile Hazro’yu birbirine bağlayan 20,3 kilometrelik Çardak grup yolunda sathi kaplama çalışmalarını tamamladı. Ergani’deki İncehıdır grup yolunun 15 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanırken, kalan 5 kilometrede çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin ulaşım şartlarını iyileştirmek amacıyla yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Silvan, Hazro ve Ergani’de mahalleler arası ulaşımı sağlayan grup yollarında birinci ve ikinci kat asfalt sathi kaplama çalışmaları yürütüldü. Silvan ile Hazro ilçelerini birbirine bağlayan 20,3 kilometrelik Çardak grup yolunda birinci ve ikinci kat asfalt sathi kaplama çalışmaları tamamlandı. Silvan’ın Çardak, Eskiköy, Susuz, Gündüz, Üçbasamak, Otluk ve Karahacı mahalleleri ile Hazro’nun Bayırdüzü ve Yazgı mahallelerine ulaşımı sağlayan grup yolunun yenilenmesiyle güzergahtaki ulaşım şartları iyileştirildi. Ergani ilçesindeki Savaş, İncehıdır, Çakartaş ve Selman mahallelerinden geçen, toplam 20 kilometre uzunluğundaki İncehıdır grup yolunda da sathi kaplama çalışmaları sürüyor.

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Yolun 15 kilometrelik bölümünde birinci ve ikinci kat sathi kaplama çalışmaları tamamlandı. Ekipler, kalan 5 kilometrelik bölümde çalışmalarına devam ediyor.