Diyarbakır Kayapınar Halk Kütüphanesi’nde eğitimci yazar Mehmet Sami Gürkan’ın katılımıyla edebiyat söyleşisi ve imza günü etkinliği düzenlendi. Programa edebiyatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik, Mehmet Sami Gürkan’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla geçmişte kendisine emek veren öğretmenlerini ve eğitimcileri saygıyla anmasıyla başladı. Diyarbakır’da edebiyatseverlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren yazar Gürkan, Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı bir mezrada geçen çocukluk yıllarından başlayarak hayat hikayesini katılımcılarla paylaştı. Zorlu coğrafi ve ekonomik şartlarda geçen çocukluk yıllarını, yaşadığı kayıpları ve eğitim hayatındaki mücadelelerini anlatan Gürkan, özellikle annesini erken yaşta kaybetmesinin yaşamında derin izler bıraktığını ifade etti. Yatılı okul yıllarından öğretmenlik mesleğine uzanan hayat yolculuğunu samimi ifadelerle aktaran yazar Gürkan, yaşanmışlıkların insanın karakteri ve geleceği üzerindeki etkilerine değindi. Öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda öğrencilerin hayatına dokunmak ve onlara rehberlik etmek anlamına geldiğini belirten Gürkan, meslek hayatı boyunca birçok öğrenci yetiştirdiğini ve öğrencilerine örnek olmaya gayret ettiğini vurguladı. Yazarlık serüvenine de değinen Mehmet Sami Gürkan, yıllardır içinde biriktirdiği duyguları ve anlatamadığı yaşanmışlıkları kaleme alarak okuyucularıyla buluşturduğunu belirtti. Yazma hikayesini, "İnsan bazen yaşadıklarından değil, anlatamadıklarından yorulur" sözleriyle özetleyen Gürkan, eserinin ortaya çıkış sürecini ve kitabında ele aldığı temel duyguları anlattı. Kitabında yer alan ışık metaforunun önemine dikkat çeken Gürkan, "Karanlığın içinden geçen ışığın kıymetini bilir'' sözleriyle zorluklar karşısında umudun ve mücadelenin önemini vurguladı. Eserinin okuyucularına geçmişle yüzleşme, hayata farklı bir pencereden bakma ve başarıya ulaşma konusunda ilham vermesini istediğini ifade etti.

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Şükran Kurtar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide katılımcılar, yazarın hayat hikayesini ve eserine ilişkin değerlendirmelerini ilgiyle takip etti. Program boyunca zaman zaman duygu dolu anlar yaşanırken, yazarın çocukluk hatıraları, eğitim hayatı ve öğretmenlik tecrübeleri dinleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı. Edebiyat söyleşisinin ardından düzenlenen imza gününde Mehmet Sami Gürkan, okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı ve katılımcılarla sohbet etti.

Kayapınar Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen etkinlik, edebiyatın birleştirici gücünü ve kitapların insan hayatındaki dönüştürücü etkisini bir kez daha ortaya koyarken, katılımcıların memnuniyetiyle sona erdi.