Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Sümerpark Kurs Merkezindeki Moda Tasarım ve Tekstil Atölyesine katılan kadınlar, kalıp çıkarmadan kesim ve dikime kadar giysi üretiminin tüm aşamalarını öğreniyor. Kendi kıyafetlerini diken, evdeki tamir işlerini yapabilen kursiyerler, bir araya geldikleri atölyede deneyimlerini paylaşarak dayanışma ilişkilerini de güçlendiriyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Diyarbakır Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (DİSMEK) kapsamında faaliyetlerini sürdüren Moda Tasarım ve Tekstil Atölyesi, kadınların meslek edinmelerine ve üretime katılmalarına imkân sağlıyor. Sümerpark Kurs Merkezinde hafta içi devam eden eğitimlerde kadınlar, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla moda tasarımının farklı aşamalarını öğreniyor. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını destekleyen atölye, mesleki eğitimin yanı sıra sosyalleşmelerine de katkı sunuyor.

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Moda tasarımının tüm aşamaları öğretiliyor

Eğitim programında düşünme, tasarım geliştirme, renk bilgisi, çizgi çalışmaları ve tasarım ilkeleri gibi konular ele alınıyor. Kursiyerler ayrıca insan anatomisine uygun moda silüeti çizimi, giydirme teknikleri ve kumaş dokusunu resmetme üzerine uygulamalı dersler alıyor. Giysilerin yaka, kol ve cep gibi teknik detayları üzerinde de çalışmalar gerçekleştiriliyor. Kalıp hazırlama ve modelistlik eğitimlerinde ise etek, pantolon ve bluz gibi temel giysilerin kalıpları oluşturuluyor. Hazırlanan kalıpların farklı bedenlere uyarlanması, kumaş üzerine en verimli şekilde yerleştirilmesi ve şekillendirme yöntemleri kursiyerlere uygulamalı olarak gösteriliyor. Dikiş ve üretim eğitimlerinde kumaş türleri ile tekstil liflerinin yapısı ve özellikleri hakkında bilgi veriliyor. Temel el dikişinden ütülemeye, süslemeden aksesuar dikimine kadar farklı tekniklerin öğretildiği eğitimlerde kursiyerler, bir giysinin tasarımından üretimine kadar tüm süreçleri deneyimleme fırsatı buluyor.

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‘'Tüm dikiş tekniklerini öğretiyoruz''

Tekstil kursu eğitmeni Havva Kaval, hafta içi beş gün, sabah ve öğlen olmak üzere iki grup halinde eğitim verdiklerini söyledi. Eğitimlerde kalıp çıkarma, ölçü alma, pantolon, gömlek ve elbise kesip dikme, tasarım yapma ve model uygulama konularını öğrettiklerini belirten Kaval, şöyle konuştu:

''Çarşaf, yorgan ve yastık yüzlerinin ölçülerini alıp tasarlamayı, model uygulamayı da gösteriyoruz. Kursiyerlerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda tamir işleri olduğunda perde dikimi, kısaltma ve yeniden dikim gibi çalışmaları da öğretiyoruz. Akla gelebilecek her türlü dikişi göstermeye çalışıyoruz."

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Kursun yalnızca mesleki eğitimden ibaret olmadığını vurgulayan Kaval, kadınlara manevi ve sosyal açıdan da destek olduklarını belirterek, "Bir sıkıntıları olduğunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada bir anlamda aile gibi birlikte zaman geçiriyoruz. Onları hem ekonomik hem de manevi anlamda güçlendirmek için buradayız" dedi.

Kursu başarıyla tamamlayanlara Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı belge verildiğini aktaran Kaval, söz konusu belgenin ileride ustalık ve usta öğreticilik için ilk adım olduğu ve meslek edinmelerine bir basamak olacağını kaydetti.

‘'Evdeki tamirleri de kendimiz yapıyoruz''

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Kursiyerlerden Nurcan Kılıç, eğitimlerden hem mesleki hem de sosyal açıdan fayda gördüğünü belirterek şunları söyledi:

‘'Her bakımdan çok memnun kaldım. Geliyoruz, sosyalleşiyoruz. Hocalarımız sağ olsunlar çok anlayışlı. Bu hayat pahalılığında dışarıdan bir şey almak neredeyse imkânsız. Kıyafetlerimizi dikiyoruz, artık dışarıdan kıyafet almak zorunda kalmıyoruz. Evdeki tamirleri de kendimiz yapıyoruz.''

Kursun kendisi için bir terapi niteliği taşıdığını ifade eden Kılıç, "Bir süre sonra sosyal medya ve internet ortamında insanlar yalnızlaşıyor. Buraya geldiğimiz zaman en azından bunlardan uzaklaşıyoruz, evdeki problemlerimizi unutuyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte güzel zaman geçiriyoruz. Yalnızlık çeken, hayat pahalılığından yakınan ve evde sıkıldığını söyleyen herkese bu kurslara katılmalarını tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir nimet" diye konuştu.

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''Hastalığımı unutuyorum, sosyalleşiyorum''

Fatoş Yaşar ise 2023 yılından bu yana DİSMEK kurslarına katıldığını ifade ederek kursla doktor tavsiyesi üzerine tanıştığını söyledi. Yaşar, "Doktora gittiğimde rahatsızdım. Doktorum bana, ‘Fatoş hanım, biraz sosyalleşin, size ilaç vermeyelim. Terapi niyetine bir yere gidin' dedi. Ben de buraya geldim ve çok memnun kaldım. Hastalığımı unutuyorum, sosyalleşiyorum. Dikiş dikiyorum, el sanatları kurslarına da katıldım. Arkadaşlarım ve hocalarım sayesinde burada kendimi çok iyi hissediyorum. Eve gidince büyük bir rahatlama hissediyorum. O kadar iyi geliyor ki herkese tavsiye ediyorum. DİSMEK kurslarına katılsınlar, çok faydasını görecekler. Bu imkânları bize sağladıkları için belediyeye çok teşekkür ediyorum" dedi.