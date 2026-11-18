Dicle Üniversitesi (DÜ) futbol takımı, Adıyaman'da düzenlenen üniversitelerarası terfi müsabakalarında şampiyon olarak 1. Lig'e çıkmayı başardı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencilerinden oluşan Dicle Üniversitesi ekibi, Adıyaman'da gerçekleştirilen terfi maçlarında rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

Elde edilen şampiyonlukla üniversitelerarası 1. Lig'de mücadele etme hakkı kazanan teknik heyet ve sporcular, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Takım oyuncuları ve teknik ekip, kazandıkları kupayı desteklerinden dolayı Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ve üniversite yönetimine armağan etti.