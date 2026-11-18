Kaza, sabah saatlerinde, Çınar ilçesi kırsal Şükürlü Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen TIR ile otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, otomobildeki Hüseyin Özbek'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçta ağır yaralanan B.B. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özbek'in cenazesi, otopsisi için hastane morguna götürüldü.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, otomobil ile TIR’ın çarpıştığı kazada Hüseyin Özbek (24) hayatını kaybetti, B.B. (22) ise ağır yaralandı.

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