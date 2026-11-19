Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Gaffar Okkan Bulvarı’nda 67 bin 500 metrekarelik alanı kapsayan çevre düzenleme projesini tamamlayarak alanı vatandaşların kullanımına sundu. Altyapısı yenilenen ve koşu yolu oluşturulan bulvarın yeşil dokusu, 17 farklı türde toplam 20 bin 93 ağaç, çalı ve süs bitkisiyle zenginleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yeşil alanları artırmak, ekolojik dokuyu güçlendirmek ve vatandaşlara daha nitelikli yaşam alanları sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Gaffar Okkan Bulvarı’nda başlatılan çevre düzenleme projesi tamamlandı. Toplam 67 bin 500 metrekarelik alanda hayata geçirilen proje kapsamında, bulvarın altyapısı yenilenirken yeşil alanlar da farklı türlerde binlerce bitkiyle zenginleştirildi. Altyapı ve üstyapı düzenlemelerinin birlikte yürütüldüğü çalışmalarla bulvar yeni görünümüne kavuştu. Projenin ilk aşamasında, alanın uzun ömürlü ve sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla sulama, elektrik ve drenaj sistemleri ile toprak dolgu çalışmaları gerçekleştirildi. Altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından üstyapı düzenlemelerine geçildi. Çalışmalar kapsamında, vatandaşların yürüyüş ve spor yapabilecekleri yaklaşık 5 bin metre iki koşu yolu oluşturulurken bulvarın peyzaj düzenlemeleri de tamamlandı. Böylece alan, hem estetik görünümü hem de işlevsel yapısıyla daha modern ve yeşil bir yaşam alanına dönüştürüldü. Ekipler tarafından yürütülen peyzaj çalışmaları kapsamında bulvara 17 farklı türde toplam 20 bin 93 ağaç, çalı ve süs bitkisi dikildi. Bitkilendirme çalışmaları kapsamında alana 170 çınar yapraklı dut ağacı, 43 iğde ağacı, 630 mavi servi, 607 oya ağacı, 16 süs armudu ve 20 top mazı dikildi. Bulvarın yeşil dokusunu zenginleştirmek amacıyla ayrıca 2 bin 800 alev çalısı, 44 alev piramit, bin 560 ateş dikeni, 13 bin 207 gül, 42 kartopu, 18 kızaran taflan, 130 ligüstrüm, 18 taflan, 289 tijli bodur ligüstrüm, 496 zakkum ve 3 tijli zakkum toprakla buluşturuldu.

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Çevre düzenleme çalışmaları sırasında alandaki mevcut ağaçların korunmasına özen gösterildi. Gerçekleştirilen yeni bitkilendirmelerle de bulvarın ekolojik dokusu güçlendirildi. Tamamlanan çalışmalarla birlikte Gaffar Okkan Bulvarı; yenilenen altyapısı, koşu yolu, düzenlenen yeşil alanları ve binlerce yeni bitkisiyle vatandaşların kullanımına sunuldu.