Bir emlakçı tarafından açılan ilanda, Haburman mahallesi yolu üzerinde 46 adet mezarlık yerinin satışa çıkartıldığı, mezarlık yerlerinin, 175500 metrekare aralığında değiştiği belirtildi. Aile mezarlığı fiyatlarının da 220385 bin lira arasında değiştiği bilgisine yer verildi.

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