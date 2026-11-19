MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, mangalın başına geçip ciğer pişirdi
MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, fuarda mangalın başına geçerek ciğer pişirip vatandaşlara ikram etti.
MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, fuarda mangalın başına geçerek ciğer pişirip vatandaşlara ikram etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, Mezopotamya Gurme 2026 8. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarına katıldı. Yurdun dört bir yanından gelen yöresel ürünlerin, geleneksel lezzetlerin ve kültürel değerlerin sergilendiği fuarda stantları gezen Özcoşkun, Diyarbakır standında mangalın başına geçerek kentin meşhur ciğerini kendi elleriyle pişirerek fuara renk kattı. Başkan Özcoşkun, Diyarbakır'ın köklü mutfak kültürünün yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerine ait lezzetlerin de tanıtılmasına imkan sağlayan fuarda emeği geçen herkese teşekkür etti.
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