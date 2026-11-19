AZİZ ASLAN - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaldırımda yürüdükleri sırada otomobiliyle çarptığı annenin ölümüne ve çocuğunun yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık M.G. hakkında hazırlanan iddianame 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 7 Eylül'de tutuklu sanık M.G'nin Bağcılar Mahallesi Siverek Caddesi'nde otomobiliyle trafikte ilerlerken önündeki otobüsü süratli bir şekilde geçmeye çalıştığı belirtildi.

REKLAM

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin kaldırımda yürüyen Hamdiye Öztürk'e (36) ve 2 yaşındaki çocuğuna çarptığı belirtilen iddianamede, "Kazada Hamdiye Öztürk ve çocuğu ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Hamdiye Öztürk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 13 Eylül'de vefat etmiştir." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, maktulün eşi Fikret Öztürk'ün tutuklu sanık M.G. hakkında şikayetçi olduğu bildirildi.

- Sürücü asli kusurlu bulundu

İddianamedeki kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporunda, sürücünün asli kusurlu olduğu, maktul Hamdiye Öztürk ve yaralanan çocuğunun herhangi bir kusurunun bulunmadığı tespitine yer verildi.

REKLAM

İddianamenin sonuç kısmında şunlar kaydedildi:

"Sanık M.G, idaresindeki aracıyla trafikte seyir halindeyken önünde seyir halinde olan otobüsü geçmek amacıyla süratli bir şekilde kavşağa girerek direksiyon hakimiyetini kaybetmiştir. Ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında sanığın güvenli sürüş yeteneğini ortadan kaldıracak harici herhangi bir engel durumu (Yol, iki şeritli asfaltlı. Hava durumun açık ve yağışlı olmaması, olayın gündüz vakti sayılan bir zamanda gerçekleşmesi) bulunmuyor. Sanığın üzerine atılı suçu işlediği dosya kapsamından anlaşılmıştır. M.G'nin mahkemenizce yargılamasının yapılarak, cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

REKLAM

İddianamede, sanık M.G. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/6 maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edildi.

Kaza anı, seyir halindeki otobüsün kamerasınca kaydedilmişti.