Diyarbakır'da doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle 7 kişi hastaneye başvurdu
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle 7 kişi hastaneye başvurdu.
Giriş: 19.11.2026 - 12:01 Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle 7 kişi hastaneye başvurdu.
Ulutürk Mahallesi 909. Sokak'taki bir evde yaşayan 7 kişi doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle Bismil Devlet Hastanesi'ne gitti.
Hastaneye başvuran 7 kişi tedavi altına alındı.
112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine inceleme yapılması için söz konusu adrese ekipler sevk edildi.
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