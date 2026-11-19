Çermik'te aile mezarlığı satışına açıklama geldi. Aile mezarlığı ilanının yanlış anlaşıldığını dile getiren emlakçı, söz konusu ismi geçen yerin tarla olduğunu, arsaya dönüştürülerek arsa olarak satılacağını söyledi. Aile mezarlığı satışlarının söz konusu olmadığını kaydeden emlakçı, ilanının arsa satışı üzerine olduğunu vurguladı.

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