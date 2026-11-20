Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır ekonomisine ve esnafına önemli katkı sağlıyor. Özellikle iç sahada oynanan maçlarda Türkiye'nin farklı kentlerinden Diyarbakır'a gelen taraftarlar, maç öncesi ve sonrasında yaptıkları alışverişlerle kent ekonomisine hareketlilik kazandırıyor.

Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesiyle birlikte maç günlerinde Diyarbakır'a gelen yerli yabancı ziyaretçi sayısında artış yaşanıyor. Kenti ziyaret eden taraftarlar, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel değerlerini keşfederken, yöresel lezzetlere de yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle coğrafi işaret tescilli Diyarbakır ciğeri ve burma kadayıf, ziyaretçilerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Kentte tattıkları yöresel lezzetleri beğenen taraftarlar, bu ürünleri paket yaptırarak memleketlerine de götürüyor. Maç günlerinde yaşanan bu hareketlilik, esnafın satışlarına olumlu yansırken, kentte yeni işletmelerin açılmasına ve istihdamın artmasına da katkı sağlıyor. Amed Sportif Faaliyetler, sahadaki başarısının yanı sıra Diyarbakır'ın tanıtımına ve kent ekonomisine sağladığı katkıyla da dikkat çekiyor.

REKLAM

''İnşallah Avrupa Ligini de görürüz, dünyaya açılırız'

Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elhakan, Amed Sportif Faaliyetlerin kente kattığı değerden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Elhakan, "Diyarbakır'ımızın gururu olan kadayıf, zaten bizim en önemli ürünlerimizden biri. Hemen ardından coğrafi tescil belgesi almış olduğumuz ciğerimiz geliyor. Ciğer, son zamanlarda atağa geçen gastronomi turizminden büyük fayda gördüğümüz ürünlerimizden bir tanesidir. Amedspor'un Süper Lig'e çıkmasıyla birlikte bu durum da adeta taçlandırılmış oldu. Bunun bize ne derece faydası oldu? Yatırım yönünde, istihdam yönünde ciğer anlamında hakikaten büyük bir patlama yaptık. Özellikle hafta sonu maçların olduğu dönemlerde memleketimize baktığımız zaman yerli ve yabancı turistlerin, çevre illerden ve çevre ilçelerden gelen misafirlerimizin ağırlanması bizi sevindirdi. İnşallah Avrupa Ligini de görürüz, dünyaya açılırız. Maç artı ciğer, ikisi bir araya gelince devasa güzel bir mutluluk oluyor. Ciğerimize baktığımız zaman, son yıllarda açılan iş yeri sayıları özellikle Amedspor'un da Süper Lig'de olması sebebiyle talebi karşılayamıyor. Karşılayamadığımız için de aşırı derecede yoğun bir talep var. O talebi karşılama anlamında şu an esnafın açmak istediği en gözde mekânlardan biri de ciğer işletmeleridir. Ciğerimizde bugün çok şükür piyasada, şu ana kadar baktığımız zaman herhangi bir olumsuzluk da oluşmadı. Damak tadı, lezzeti bütün mekânlarımızda aynı şekildedir. Onun için ciğer konusunda bir avantajımız var. Gelen misafirler ciğerini yedikten sonra muhakkak olmazsa olmaz kadayıfımızı da tadıyorlar, artı bir de paket olarak götürüyorlar. O da bize büyük bir istihdam, büyük bir fayda sağlıyor. Tatlıya baktığımız zaman zaten sürekli gurur duyduğumuz bir ürün. Gelen yabancıların kim olursa olsun, her zaman söylüyoruz. Otobüslere, uçaklara baktığımız zaman muhakkak bir paket olayı vardır. Yatırımı yapan, istihdamı sağlayan bizim kendi esnaflarımızdır. Yani kendi öz emeğimizle hem memleketi kalkındırıyoruz hem ailelerin istihdamını sağlıyoruz hem de işsizlere iş imkanları sunuyoruz. Bugün maçlar olduğu zaman hepimizin de gördüğü gibi yerli ve yabancı turistlerin, diğer illerden, ilçelerden, kendi vatandaşlarımızın buraya gelmesi. Düşünün, bir de Avrupa Ligi'nde olduğu zaman dünya, hem dünya konuşur. Şimdi sadece Amedspor olarak algılanmayalım. Diyarbakır'ın geneli olarak bu. Amedspor, Diyarbakır'ın kendisidir. Biz de Diyarbakır'ın kendisi olduğumuz için bunu bir bütün olarak görüyoruz. Ne kadar biz kendi mesleğimizde ileriye doğru gidiyorsak, Amedspor da inşallah önümüzdeki dönemde Avrupa liglerine gittiği zaman biz de mesleğimizi Avrupa Ligi'ne taşıma olanağı ve imkânı görüyoruz. O yönden ben tüm Amedspor'umuza, sporcularımıza gerçekten canı gönülden teşekkür ederim" dedi.

REKLAM

''Maç haftası işler 2 kat artıyor''

Tatlıcı Sıtkı Usta işletme sorumlusu Enes Elkansu, maç haftası işlerinin 2 kat arttığını dile getirdi. Elkansu, "Özellikle Amedspor'un Süper Lig'e çıkmasından itibaren çok iyi bir talep artışı var. Hafta sonları, özellikle şehir dışından gelen misafirlerimiz soğuk baklava ve Diyarbakır'ın tescilli ürünü olan burma kadayıfı çok fazla tüketiyor. Paket alan müşterimiz de oldukça fazla. Şehir dışına kargolarımız da var. Genellikle müşterilerimiz ürünleri buradan alıp kendileri götürüyor. Maçın olduğu günlerde soğuk baklava satışımız yaklaşık 120130 kilogramı buluyor, en az bu kadar satılıyor. Burma kadayıf da maç günlerinde yaklaşık 150 tepsi civarında, tüm şubelerimizde yoğun şekilde tüketiliyor. Maç olmayan günlerde ise satışlarımız neredeyse yarı yarıya düşüyor. Amedspor sadece sahada kazanmıyor, Diyarbakır'ın esnafına da ekonomisine de can veriyor" şeklinde konuştu.

REKLAM

''Yurt dışından takımların taraftarları gelsin tatlarımızdan faydalansın''

Ciğer ustası Onur Erdin ise Diyarbakır'da Amedspor'un katkısının çok fazla olduğunu aktardı. Erdin, "Özellikle hafta sonları, evimizde oynadığımız maçlarda, bir yoğunluk oluyor. Ciğer talebi de ciddi şekilde artıyor. Örneğin Amedspor sevdalısı bir taraftar Ankara'dan geliyor, İstanbul'dan geliyor, Şırnak'tan geliyor, Türkiye'nin dört bir yanından geliyor. Diyarbakır'a gelince mutlaka ciğer yemeden gitmiyorlar. Hem maç öncesi hem maç sonrası ciğerlerini yiyip tekrar memleketlerine uğurluyoruz. Amedspor'un Diyarbakır'a katkısı çoktur. İnşallah bu katkıyı Şampiyonlar Ligi'ne de taşırlar. Biz diyoruz ki inşallah Amedspor Şampiyonlar Ligi'ni görür. Ben şahsen çok istiyorum. İspanya'dan, İtalya'dan ve yurt dışındaki farklı ülkelerden takımların taraftarları Diyarbakır'a gelsin. Onlar da Diyarbakır'ın güzelliklerinden, ciğerinden, tatlılarından faydalansınlar. Bunu gerçekten çok istiyoruz. Amedspor büyük bir başarıya imza attı ve biz bu başarının devamını istiyoruz. Her zaman Amedspor'un yanındayız. Esnaf olarak da çok mutluyuz. En azından ekonomi açısından Amedspor'un bize katkısı ve faydası çoktur. İç saha maçımız olduğu zaman günlük 250300 kilogram satışımız oluyor. Ama Amedspor deplasmanda olduğu zaman şehirde kimse olmuyor. Herkes deplasmanda olduğu için talep azalıyor, satışlarımız da düşüyor" ifadelerini kullandı.