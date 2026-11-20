Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarında stant açan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadın emeğini görünür kılıyor, üretim deneyimlerini paylaşıyor ve kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünleri daha geniş kitlelere ulaştırıyor.

Diyarbakır'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, kentin zengin mutfak kültürünü tanıtırken kadın üreticilerin emeğini de ön plana çıkarıyor. 1722 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan fuarda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, açtığı stant ve düzenlediği gastronomi atölyeleriyle yerel değerleri tanıtıyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının standında, kentin kültürel değerlerini yansıtan tanıtım materyallerinin yanı sıra kadın kooperatifleri ve dayanışma gruplarının ürünleri de sergileniyor. Stantta 7 kadın dayanışma grubuna satış alanı tahsis edildi. Fuar aracılığıyla kadın emeğinin görünür kılınması, üretim deneyimlerinin paylaşılması ve kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

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Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı da fuara Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Grubu ile katılım sağladı. Stantta kadınların emeğiyle üretilen çeşitli sirke, merhem, krem, tentür ve bitkisel yağlar tanıtılarak ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi Gastronomi Markalaşma ve Şube Müdürü Ercan Alpay, fuarda kadın üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, 7 kadın dayanışma grubunun kendilerine ayrılan alanlarda satış yaptığını ve ürünlerini sergilediğini söyledi. Gastronomi Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı atölye programı hazırladıklarını aktaran Alpay, amaçlarının Diyarbakır'ın coğrafi işaretli yemeklerini daha geniş kitlelere tanıtmak olduğunu ifade etti. Alpay, atölyelerde hazırlanan lezzetlerin fuar katılımcılarına ikram edildiğini belirtti.

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Atölye programının 19 Kasımdaki etkinliğinde Executive Chef Mesude Önen, Diyarbakır'ın geleneksel lezzetlerinden çöreğin yapımını uygulamalı olarak anlattı. Ziyaretçilerin ilgi gösterdiği etkinlikte hazırlanan çörekler, fuar katılımcılarına ikram edildi. Böylece kentin geleneksel mutfak kültürü, yalnızca anlatımla değil, tadım deneyimiyle de ziyaretçilerle buluşturuldu.

Gastronomi atölyeleri, fuarın kalan günlerinde de farklı yöresel lezzetlerle devam edecek. Program kapsamında 20 Kasım'da usta öğretici Fatma Kaya eşliğinde Cimilli tatlısı, 21 Kasım'da şef aşçı Özden Tetik Islanmaz tarafından Kürt Mustafa çorbası hazırlanacak. Etkinliklerin son günü 22 Kasım'da ise gastronomist Alaaddin Kılıç'ın katılımıyla Sıfır Atık Kabak Meftunesi Atölyesi düzenlenecek.