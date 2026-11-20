AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da çekişmeli boşanma davasında, mahkeme çifti boşanmaya götüren olaylarda kocayı, "sözlü şiddet, hakaret, tehdit ve güven sarsıcı hareketleri" nedeniyle tam kusurlu buldu.

Diyarbakır'da yaşayan 3 çocuk annesi D.Y, 20 yıl önce evlendiği eşi İ.Y'den boşanmak için avukatı Zeynep Aysan aracılığıyla, "evlilik birliğinin temelden sarsılması"nı gerekçe göstererek, Diyarbakır 3. Aile Mahkemesine dava açtı.

Avukat Aysan, müvekkili adına mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, çift arasında yaşandığını iddia ettiği sorunları belirterek, "Tarafların boşanmalarını, müşterek 3 çocuklarının velayetinin müvekkilime verilmesini, çocuklar lehine tedbir ve iştirak, müvekkilim lehine ise tedbir ve yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz." ifadesine yer verdi.

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İ.Y'nin avukatı da mahkemeye sunduğu karşı dava dilekçesinde, D.Y'nin iddialarının gerçek dışı olduğunu ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Tarafların boşanmalarını, müşterek çocuklarının velayetinin müvekkilime verilmesini, maddi ve manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz."

Delillerin sunulduğu ve tanıkların dinlenildiği duruşmada, mahkeme çiftin boşanmasına karar vererek, kocayı "sözlü şiddet, hakaret, tehdit ve güven sarsıcı hareketleri" nedeniyle tam kusurlu buldu ve kocanın eski eşine maddi ve manevi 10 milyon lira tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkemenin gerekçeli kararında şu değerlendirmede bulunuldu:

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"Tanık beyanları ve müşterek çocukların beyanlarında davalı, evlilik sürecinde davacı kadın ve müşterek çocuklara hakarette bulunmak suretiyle sözlü şiddet uygulamıştır. Davalının güven sarsıcı hareketleri ve dava sürecinde çocuklara yönelik davacı kadın hakkında tehdit içerikli sözlü şiddeti dikkate alınmıştır. Taraflar arasında mal rejiminin tasfiyesine yönelik davanın da devam ettiği dikkate alınarak sebepsiz zenginleşmeye sebep olmayacak şekilde davacı kadın lehine hakkaniyete uygun oranda maddi ve manevi tazminata hükmedilmiştir. Davalı babanın olumsuz davranışları dikkate alınarak reşit olmayan müşterek çocukların velayetlerinin davacı anneye verilmesine karar verilmiştir."

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Kararda ayrıca Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi nezdinde istinaf yoluna başvurulabileceği belirtildi.

- "Mahkeme emsal mahiyetteki miktarda tazminata hükmetmiştir"

Kararı değerlendiren avukat Zeynep Aysan, AA muhabirine, somut olayda tarafların evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle karşılıklı boşanma davası açtıklarını, toplanan delillerin ve tarafların iddialarının mahkeme tarafından değerlendirildiğini belirtti.

Aysan mahkemenin verdiği karara ilişkin şunları kaydetti:

"Hükümde davalı erkek, kadına yönelik hakaretleri, sözlü şiddet, tehdit ve güven sarsıcı birtakım davranışları nedeniyle tam kusurlu sayılarak tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Anneye velayeti verilen çocuklar lehine iştirak ve tedbir, müvekkilim lehine de yoksulluk nafakasına hükmedilmiştir. Türk Medeni Kanunu'nun 174. maddesinde düzenlenen tazminat şartları dikkate alınarak kocanın 10 milyon lira tazminat ödemesine hükmedildi. Mahkeme emsal mahiyetteki miktarda tazminata hükmetmiştir."