Ejegül davasında olay yerinde keşif yapıldı
İSTANBUL'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Cemil Koç'un (38), Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın (29) ölümüne ilişkin yargılandığı davada, olay yerinde keşif yapıldı.
İSTANBUL'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Cemil Koç'un (38), Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın (29) ölümüne ilişkin yargılandığı davada, olay yerinde keşif yapıldı.
İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz 2025'te Eyüp Sultan’da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi de 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürerken, Cemil Koç'un, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 24 Temmuz 2023'te bir sitenin 8'inci katındaki daireden düşerek ölen birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova’nın ölümünde de şüpheli olduğu belirlendi. Cemil Koç hakkında, Ejegül Ovezova’nın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
UZMAN VE BİLİRKİŞİ HEYETİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI
Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen ay görülen davanın 6’ncı duruşmasında, sanık Cemil Koç’un tutukluluğunun devamına, olayın meydana geldiği sitede de bilirkişi ve uzmanlardan oluşan bir ekiple birlikte keşif yapılmasına karar verildi. Bugün sabah saatlerinde yapılan ve Cumhuriyet savcısının da katıldığı keşifte, Ejegül’ün 8’inci kattan düştüğü alan ve olayın meydana geldiği evde incelemeler yapıldı. Ayrıca dronla da görüntüler alındı. Yapılan keşifte sanık Cemil Koç’un olay yerine getirilmediği görüldü. Davanın 7'nci duruşması, 18 Şubat 2027'de görülecek.
AYŞE TOKYAZ CİNAYETİNDE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALMIŞTI
Cemil Koç, Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada, ‘Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek’ öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.