Kavga sırasında, ailelere ait olduğu öğrenilen 4 otomobilde de hasar oluştuğu görüldü.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'na araçları ile gelen akraba aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.