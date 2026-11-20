Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, olayda 4 otomobil zarar gördü.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'na araçları ile gelen akraba aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahların da kullanıldığı kavgada 3 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere nakledildi.Kavga sırasında, ailelere ait olduğu öğrenilen 4 otomobilde de hasar oluştuğu görüldü.