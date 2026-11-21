Diyarbakır'da bir kişinin minibüsün altında ezilmekten kurtulduğu an kamerada
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kişinin yolun karşısına geçerken minibüsün altında ezilmekten kurtulduğu an, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Giriş: 21.11.2026 - 11:16 Güncelleme:
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kişinin yolun karşısına geçerken minibüsün altında ezilmekten kurtulduğu an, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bayındırlık Caddesi'nde bir kişi, yolun karşına geçmeye çalıştı. Şehir içi minibüsün üstüne geldiğini son anda fark eden şahıs, geri geri kaçarak minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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