33 medeniyetin izlerini tarih ve kültürle taşıyan Diyarbakır'da, 8 bin yıldır kesintisiz tarım yapılan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri ile tarihi mekânlarda sonbaharın gelişiyle renk cümbüşü yaşanıyor.

Bünyesinde 33 medeniyetin izlerini taşıyan Diyarbakır'daki tarihi mekânlar, çevrelerindeki kırmızı, sarı, kahverengi ve yeşil tonlarıyla sonbaharda seyirlik manzaralar sunuyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve 8 bin yıldır kesintisiz tarım yapılan Hevsel Bahçeleri ile asırlık surlar, İçkale, İslam dünyasının 5. Haremi Şerif'i olarak nitelendirilen Ulu Cami ve surlardaki burçlar, sonbaharın gelişiyle farklı renk tonlarına bürünerek göz kamaştırıyor.

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Dicle Nehri'nden beslenen Hevsel Bahçeleri, sonbahar renklerinin en güzel şekilde görülebildiği yerlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu mevsimde rengârenk bir görünüme kavuşan Hevsel Bahçeleri, ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Bu görsel şöleni izlemek isteyenlerin uğrak mekânları arasında surlar, Millet Bahçesi ve İçkale yer alıyor.

Iğdır'dan arkadaşlarıyla gelen Habip Salaz, Hevsel Bahçeleri, Bakırcılar Çarşısı, Dört Ayaklı Minare ve On Gözlü Köprü gibi tarihi yerleri gezmek için Diyarbakır'a geldiklerini söyledi. Sabah erken saatlerde kalkarak gezmeye başladıklarını belirten Salaz, "Hevsel Bahçelerinin güzelliklerini izliyoruz. Tarih ile renklerin birleşmesini bir arada görüyoruz" dedi.

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Ailesiyle birlikte İstanbul'dan gezmeye gelen Selim Epturan ise sonbahar mevsiminde olunmasına rağmen havanın çok güzel olduğunu belirterek, "Bu manzaraları gördükçe insanın içi açılıyor. Özellikle yabancı insanların burayı görmesi insanın içini açıyor. 33 medeniyetin olduğu şehirdeyiz, çok güzel miraslar var. Kıymetini bilmemiz lazım" diye konuştu.

Asmin Epturan da sonbaharın ve tarihi mekânların çok güzel olduğunu ifade etti.