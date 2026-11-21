Trendyol Süper Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 0 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Çaykur Rizespor'a 20 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Çaykur Rizespor'a 20 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakika ceza sahası solundan Laçi’nin pasında Ali Sowe, penaltı noktasına yakın bir noktadan topu ağlara gönderdi. 02
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Süleyman Özay
Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, Mehmet Yeşil, David Bates, Ermal Krasniqi (Amadou Cisse dk. 46), Umut Meraş, Rayan Raveloson, Furkan Orak (Gökhan Gül dk. 64), Rayan Lutin (Mohamed Khalil dk. 64), Dia Saba, Yira Sor (Berk Kızıldemir dk. 81), Gift Orban
Yedekler: Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Muhammed Hasan Yıldırım, İsmail Duyu, Kahraman Demirtaş
Teknik Direktör: Besnik Hasi
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Attila Mocsi, Siaka Bakayoko, Zakaria Ariss (Umut Erden dk. 80), Taylan Antalyalı (Moussa Diakite dk. 75), Adedire Awokoya Mebude (Emrecan Bulut dk. 63), Ibrahim Olawoyin, Qazim Laçi (Modibo Sagnan dk. 80), Ahmed Kutucu (Albert Lustin Doicaru dk. 75), Ali Sowe
Yedekler: Efe Doğan, Tayyip Talha Sanuç, Dal Varesanovic, Gennaro Borrelli, Emirhan Yılmaz
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Ali Sowe (dk. 19 ve 54) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Umut Meraş, Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler), Zafer Görgen, Ahmed Kutucu, Adedire Awokoya Mebude, Ibrahim Olawoyin, Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor)
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