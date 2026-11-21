Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Süleyman Özay
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Bates, Mehmet Yeşil, Umut Meraş, Krasnic (Dk. 45 Cisse), Furkan Soyalp (Dk. 64 Gökhan Gül), Raveloson, Lutin (Dk. 64 Khalil), Dia Saba, Sor (Dk. 81 Berk Kızıldemir), Orban
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Mocsi, Bakayoko, Ariss (Dk. 80 Umut Erdem), Taylan Antalyalı (Dk. 75 Diakite) Mebude (Dk. 64 Emrecan Bulut), Olawoyin, Laçi (Dk. 80 Sagnan), Ahmed Kutucu (Dk. 75 Doicaru), Sowe
Goller: Dk. 19 ve 54 Sowe (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Zafer Görgen, Dk. 45+1 Ahmed Kutucu, Dk. 51 Mebude, Dk. 81 Olawoyin, Dk. 83 Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor), Dk. 90+1 Umut Meraş, Dk. 90+2 Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler)
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