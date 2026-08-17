Aile ve Sosyal Hizmetler﻿ Bakanı Göktaş, Diyarbakır'da konuştu:

﻿Aile ve Sosyal Hizmetler﻿ Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Gabar'da, Filyos'ta yer altı zenginliklerinden, madenlerden gelen zenginliklerin yüzde 20'si ile gençlerimizin yuva kurmasını sağlıyoruz. Aile ve Gençlik Fonu'na Türkiye genelinde 300 bine yakın, Diyarbakır'dan da 9 bin 154 başvuru aldık. 7 bin 166 Diyarbakırlı genç bu krediden faydalanarak evlendi." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Göktaş, Valiliği ziyaret etti.

Şeref defterini imzalayan Göktaş, Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü.

Göktaş, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine "Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyonu" kapsamında çalışmaları sahaya yansıtan bir anlayışla hareket ettiklerini ifade etti.

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Son 24 yılda Bakanlık olarak sadece Diyarbakır'a 78 milyar liraya yakın yatırım ve destek sunduklarını ifade eden Göktaş, 62 kuruluş ile Diyarbakır'a hizmet sunduklarını, 48 Aile Destek Merkezi ile kadınların yanında olduklarını belirtti.

Göktaş, bir de Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) açtıklarını anlatarak, Diyarbakır'ın lokal ürünlerinin tanıtımına katkıda bulunan kadın kooperatiflerinin özellikle eğitim ve markalaşma sürecinde yanlarında olduklarını, 10 sosyal hizmet merkeziyle Diyarbakırlılara sosyal hizmet anlayışlarını doğrudan sahada yansıtma imkanı bulduklarını kaydetti.

Sosyoekonomik destek ödemelerinde 9 bin 66 Diyarbakırlı çocuğa 2026 yılında 505,1 milyon lira kaynak aktardıklarını belirten Göktaş, sağlanan desteklere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

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"Evde bakım yardımı modelimizi yine Diyarbakırlı kardeşlerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Diyarbakır'da 22 bin 685 ailemize aylık 15 bin 755 lira olmak kaydıyla güncellenmiş rakamlarla evde bakım aylığımızı sunuyoruz. Sadece 2026 yılında yani ocak ayından bugüne evde bakım yardımı kapsamında 1,9 milyar liralık kaynağı Diyarbakır'a aktardık. Yine 'Ulusal Vefa Programı' ile evine destek olduğumuz engelli ve yaşlı vatandaşlarımız var. Bu kapsamda da 8 bin 680 engelli ve yaşlımıza evlerinde destek olmaya devam ediyoruz."

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürüttükleri çalışmaları yeni eser ve hizmetlerle büyütmeye, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ettiklerini dile getirerek, bölge açısından da ilk olan sosyal hizmet kampüsünün Diyarbakır'da sosyal hizmet anlayışlarını daha güçlü yansıtan yeni bir model olarak karşılık bulduğunu söyledi.

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Kuruluşların aynı yerleşkede hizmet vereceğini belirten Göktaş, "Sur'da 72 bin metrekarelik bir alanda 28 farklı yapıdan oluşan, hem huzurevi hem çocuk evi sitesi, aynı zamanda engellilere ve kadınlara yönelik farklı çalışmalarımızın tek bir kampüs içerisinde bulunduğu yeni bir sosyal hizmet kampüsünü inşallah yakın zamanda Diyarbakırlı kardeşlerimize kazandıracağız. Yapı tamamlandı. Tefrişatı neredeyse bitti. Yakın zamanda hizmete açmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Diyarbakır'da devam eden projelerimiz var. Hem Bağlar'da hem Sur'da sosyal hizmet merkezlerimizde etüt proje olarak yatırım programlarımıza sunuldu. İnşallah yakın zamanda bu iki yeni hizmetimizi de Diyarbakırlı kardeşlerimize kazandıracağız." diye konuştu.

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- "Madenlerden gelen zenginliklerin yüzde 20'si ile gençlerimizin yuva kurmasını sağlıyoruz"

Bakan Göktaş, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatarak, bu kapsamda Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri 19 bin 67 faaliyetin 277'sini Diyarbakır'da yaptıklarını söyledi.

Ailelerin hayatına dokunan pek çok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Göktaş, 2026-2035 döneminde "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında aileyi merkeze alan çalışmaları kapsamlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu" ile evlenecek gençlere kredi desteği sunduklarını hatırlatarak, "Gabar'da, Filyos'ta yer altı zenginliklerinden, madenlerden gelen zenginliklerin yüzde 20'si ile gençlerimizin yuva kurmasını sağlıyoruz. Aile ve Gençlik Fonu'na Türkiye genelinde 300 bine yakın, Diyarbakır'dan da 9 bin 154 başvuru aldık. 7 bin 166 Diyarbakırlı genç bu krediden faydalanarak evlendi." dedi.

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Bu kapsamda Diyarbakır'a 672,2 milyon lira kaynak aktardıklarını belirten Göktaş, krediden istifade eden gençler çocuk sahibi olursa ödemeleri 12 ay ertelediklerini söyledi.

Göktaş, "Bu kapsamda da Diyarbakır'da 1050 çiftimizden 1062 çocuğumuz dünyaya geldi. Bu, bizlere mutluluk veriyor. Yine doğum yardımıyla Diyarbakır'da 43 bin 151 annemize düzenli ödeme de gerçekleştiriyoruz. Sadece bu kapsamda 1,42 milyar liralık kaynağı yine Diyarbakır'a aktardık." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine değinen Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörün gündemden çıktığı bir Türkiye hedefi var. Terörsüz Türkiye 'Türkiye Yüzyılı'nın stratejik önceliğidir. Bu topraklar terörden çok çekti. Annelerin yüreğine ateş düştü, evlatlar babalarından ayrıldı, yetim kaldı. Bu topraklar terörden bu kadar çekerken aileler maalesef parçalandı. Diyarbakır'dan bu kapsamda güçlü bir mesaj vermek istiyoruz. Çünkü bu topraklar medeniyetler beşiğidir. Nice kültürler burada kucaklaştı. Nice gelenek burada hayat buldu. Bu şehirde yıllardır evlat nöbeti tutan anneler de var, Diyarbakırlı anneleri. Aynı zamanda şehit ailelerimiz var, gazilerimiz var ve bu vatanın bütünlüğü için mücadele eden pek çok vatandaşımız var. Bu topraklar barış istiyor. Bu topraklar geleceğe umutla bakan gençlik yetiştirmek istiyor. Anneler artık ağlamasın istiyoruz. Evlatlarımız hayattan koparılmasın istiyoruz. Çünkü terör güvenlik meselesinin ötesindedir. Toplumun her kesimini çok derinden etkileyen bir unsurdur. Bizi biz yapan değerleri, aramızdaki gönül köprülerini zedelemektedir."

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Göktaş, terörün karşısında en büyük güçlerinin aile olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çünkü aile bizim geleceğimiz, en güçlü yapımız, en sığınak bulduğumuz yer, en güvenli limanımızdır. Terör toplumsal bağları zedeler, aile ise o bağları inşa eder. Terör, gençleri kimliklerinden koparır, aile ise gençlere kim olduklarını hatırlatır. 'Terörsüz Türkiye', güçlü aileler, umutlu gençler, güvenli bir gelecek, büyüyen ekonomi, güçlenen demokrasi, yükselen refah demektir. Gençler enerjisini artık üretime, bilime, sanata yöneltecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir Türkiye inşa etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz terörün geçmişte kaldığı bir Türkiye inşa etmek. Gayemiz barışın hakim olduğu bir bölge. Bu iklim çocuklarımızı güvenle saracak, gençlerimize yeni ufuklar açacak, geleceğe büyük umutlarla bakmalarını sağlayacak. 'Türkiye Yüzyılı' işte böyle bir atmosferde inşa edilecek. Barışın, huzurun, güvenliğin ve kardeşliğin hakim olduğu bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa etmeye devam edeceğiz."

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Bakan Göktaş'a ziyaretinde, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer ve MHP İl Başkanı Miktat Arslan eşlik etti.