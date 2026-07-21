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        Amed Sportif Faaliyetler, Burdur'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına Burdur'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 10:02 Güncelleme:
        Amed Sportif Faaliyetler, Burdur'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına Burdur'da başladı.

        Erzurum'da ilk kampını tamamlayan yeşil-kırmızılı ekip, sezon hazırlıklarının ikinci etabına Burdur'da devam edecek.


        Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel Spor Tesisleri'nde kampa giren futbolcular, teknik heyet yönetiminde çalışmalara başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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