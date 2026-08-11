Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma hareketleriyle başladı.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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