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        Diyarbakır'da bıçaklanan kişi öldü

        Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 18:08 Güncelleme:
        Diyarbakır'da bıçaklanan kişi öldü

        Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde boş arazide, dün akşam saatlerinde M.E.D'yi (48) bıçaklanmış halde bulanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.E.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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