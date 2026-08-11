Diyarbakır'da bıçaklanan kişi öldü
Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Giriş: 11.08.2026 - 18:08 Güncelleme:
Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde boş arazide, dün akşam saatlerinde M.E.D'yi (48) bıçaklanmış halde bulanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.E.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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