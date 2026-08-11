Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Giriş: 11.08.2026 - 17:40 Güncelleme:
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 19.4 kilogram esrar ele geçirildi, 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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