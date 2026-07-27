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        Amed Sportif Faaliyetler, forvet Gift Orban'ı kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Nijeryalı forvet Gift Orban'ı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 22:36 Güncelleme:
        Amed Sportif Faaliyetler, forvet Gift Orban'ı kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Nijeryalı forvet Gift Orban'ı transfer etti.

        Kulübün açıklamasında, son olarak Bundesliga ekiplerinden TSG 1899 Hoffenheim'da forma giyen 24 yaşındaki santrfor Gift Orban için "Hoş geldin" ifadesine yer verildi.

        Orban, kariyerinde Stabaek, Gent, Olympique Lyon ve TSG 1899 Hoffenheim formalarını giydi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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