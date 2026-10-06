Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde antrenman yaptı.
İdmanda ısınma hareketlerinin ardından atletik koşu ve çift kale maç çalışması gerçekleştirildi.
Diyarbakır ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler, 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Eryaman Stadı'nda karşılaşacak.
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