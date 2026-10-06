Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 29 kişi hakkında işlem yapıldı
Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yurda kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 10 bin 895 paket kaçak sigara, 348 paket ısıtılmış tütün mamulü, 135 elektronik eşya, 100 puro ve 40 elektronik eşya ele geçirildi.
Yakalanan 29 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
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