Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır İl Müftüsü Fakirullahoğlu, Vali Zorluoğlu'nu ziyaret etti

        Diyarbakır İl Müftüsü Fakirullahoğlu, Vali Zorluoğlu'nu ziyaret etti

        Diyarbakır İl Müftüsü olarak atanan İsmail Fakirullahoğlu, Vali Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Diyarbakır İl Müftüsü Fakirullahoğlu, Vali Zorluoğlu'nu ziyaret etti

        Diyarbakır İl Müftüsü olarak atanan İsmail Fakirullahoğlu, Vali Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik binasında gerçekleşen ziyarette İl Müftüsü Fakirullahoğlu ile bir süre sohbet eden Zorluoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Fakirullahoğlu'na yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Zorluoğlu, kentte yürütülecek din hizmetleri ve manevi çalışmalarda kendisine başarılar diledi.

        Fakirullahoğlu ise Vali Zorluoğlu'na teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Depremler için 'makaslama zonu' açıklaması
        Depremler için 'makaslama zonu' açıklaması
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        "Allah'a havale ediyorum"
        "Allah'a havale ediyorum"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!

        Benzer Haberler

        Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Shaffieq, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti
        Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Shaffieq, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti
        Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulunan kişiye ilişkin yargılama sürdü
        Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulunan kişiye ilişkin yargılama sürdü
        Diyarbakır'da "11. Alimler Buluşması" düzenlenecek
        Diyarbakır'da "11. Alimler Buluşması" düzenlenecek
        "Aile Akademisi Projesi" ile veliler bilinçleniyor
        "Aile Akademisi Projesi" ile veliler bilinçleniyor
        Diyarbakır'da çatı onarımı sırasında akıma kapılan 1 kişi öldü, 2 kişi yara...
        Diyarbakır'da çatı onarımı sırasında akıma kapılan 1 kişi öldü, 2 kişi yara...
        Diyarbakır'da DÜSEM'den "Bilirkişilik Temel Eğitimi"
        Diyarbakır'da DÜSEM'den "Bilirkişilik Temel Eğitimi"