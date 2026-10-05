Diyarbakır İl Müftüsü Fakirullahoğlu, Vali Zorluoğlu'nu ziyaret etti

Diyarbakır İl Müftüsü olarak atanan İsmail Fakirullahoğlu, Vali Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik binasında gerçekleşen ziyarette İl Müftüsü Fakirullahoğlu ile bir süre sohbet eden Zorluoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fakirullahoğlu'na yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Zorluoğlu, kentte yürütülecek din hizmetleri ve manevi çalışmalarda kendisine başarılar diledi.

Fakirullahoğlu ise Vali Zorluoğlu'na teşekkür etti.