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        Diyarbakır'da çatı onarımı sırasında akıma kapılan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çatı sacının alçak gerilim hattına temas etmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 19:42 Güncelleme:
        Diyarbakır'da çatı onarımı sırasında akıma kapılan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çatı sacının alçak gerilim hattına temas etmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Tepe Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatısı, iki gün önce fırtına ve sağanak nedeniyle hasar gördü.

        Binanın zemin katında iş yeri bulunan kaynak ustası Mustafa Akdaş (45), mülk sahibiyle anlaşarak çalışanları E.G. ve Y.M. ile çatıyı onarmak için yukarı çıktı.

        Halat yardımıyla yukarıya çekilen çatı sacının binanın üzerinden geçen alçak gerilim hattına temas etmesi sonucu Akdaş, E.G. ve Y.M. akıma kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akdaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Ağır yaralanan E.G. ve Y.M. ise kaldırıldıkları Bismil Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki bir hastaneye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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