MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun Diyarbakır Kitap Fuarı'nı ziyaret etti

MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, "Diyarbakır 10. Kitap Fuarı"nı ziyaret etti.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özcoşkun, yönetim kurulu üyeleriyle "Diyarbakır 10. Kitap Fuarı"daki yayınevlerinin stantlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Fuar alanında yazarlar ve kitapseverlerle de bir araya gelen Özcoşkun, gençlerle sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcoşkun, kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Özcoşkun, şunları kaydetti:

"Okuma kültürünün yaygınlaştırılması, gençlerimizin kitapla ve kültürle daha güçlü bağlar kurması adına düzenlenen bu tür etkinliklerin önemine inanıyoruz. Fuar, kentin kültürel yaşamına önemli katkılar sunuyor. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."