Diyarbakır'da DTSO Başkanı Kaya güven tazeledi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu başkanlığına mevcut başkan Mehmet Kaya, üçüncü kez seçildi.

Yenişehir ilçesi Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 bin üyenin oy kullandığı seçimde, 16 meslek grubunda mevcut başkan Kaya, tek liste ile seçime girdi.

Kaya, yeniden başkanlığa seçildi.

Kaya, seçim sonrası yaptığı konuşmada, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür etti.

Diyarbakır'da yakın zamanda tek listeli DTSO Başkanlığı seçimi yapılmadığına işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

"Tabi ki çok adayın olması demokratik bir yarış olarak tanımlıyoruz. Bugün Diyarbakır'a yakışan bir seçim tablosu ortaya çıktı. Tek adaylı seçimlerde en büyük sıkıntı, sandığa gitme oranlarıdır. Geçen yıllardaki oy oranının neredeyse yüzde 50 fazlasıyla sandığa katılım gösterdiler. Ekonomik anlamda güçlü bir çıkış verecek birlikteliğe oy verdiler. Geleceğe yani bu önümüzdeki dönemde özellikle bölgesel kalkınma üzerine çalışan bir Diyarbakır DTSO ve iş camiası göreceksiniz. Emeği geçenlere teşekkür ederim."