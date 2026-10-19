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        Diyarbakır'da nefes borusuna salatalık parçası kaçan müşteriyi lokanta çalışanı kurtardı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde nefes borusuna salatalık parçası kaçan müşteri, lokanta çalışanının Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 18:18 Güncelleme:
        Diyarbakır'da nefes borusuna salatalık parçası kaçan müşteriyi lokanta çalışanı kurtardı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde nefes borusuna salatalık parçası kaçan müşteri, lokanta çalışanının Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        İlçedeki lokantada dün akşam yemek yiyen müşterinin nefes borusuna salatalık parçası kaçtı.

        Nefes almakta güçlük çeken kişiyi fark eden lokanta çalışanı Serhat Yılmaz, müşteriye Heimlich manevrasını uyguladı.

        Salatalık parçası nefes borusundan çıkan kişi rahat nefes almaya başladı.

        Yılmaz'ın müdahalesi işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        - "Bir canın kurtarılmasına vesile olduk"

        Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarının haber vermesi üzerine yanına gittiği müşterinin nefes almakta güçlük çektiğini söyledi.

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        Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Hemşirelik mezunu olduğum için hemen o an olayın ciddiyetinin farkına varıp öncelikle soğukkanlı şekilde sırt kısmına yavaşça yukarı doğru itelemeye ve vurmaya çalıştım. Cisim çıkmayınca Heimlich manevrasına yöneldim. Heimlich manevrasının da etkisini gayet görmüş olduk çünkü bir canın kurtarılmasına vesile olduk. Bu canın kurtarılmasına vesile olduğumuz için gurur duyuyoruz."

        İşletme sahibi Mehmet Karabulut da lokanta çalışanının müdahalesiyle müşterinin sağlığına kavuştuğunu, bu tür işletmelerde çalışan herkesin Heimlich manevrası konusunda eğitim alması gerektiğini belirtti.

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