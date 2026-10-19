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        Diyarbakır'da "Şehit Meriç Alemdar Meskun Mahal Eğitim Alanı" hizmete girdi

        Diyarbakır'da "Şehit Meriç Alemdar Meskun Mahal Eğitim Alanı" hizmete kazandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Diyarbakır'da "Şehit Meriç Alemdar Meskun Mahal Eğitim Alanı" hizmete girdi

        Diyarbakır'da "Şehit Meriç Alemdar Meskun Mahal Eğitim Alanı" hizmete kazandırıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu yerleşkesindeki 3 bin 860 metrekarelik alanda, polis adaylarının mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, sahada karşılaşabilecekleri olaylara hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Şehit Meriç Alemdar Meskun Mahal Eğitim Alanı Projesi" tamamlandı.

        15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olan Emniyet Müdürü Meriç Alemdar'ın hatırasını yaşatmak amacıyla, Polis Akademisi Başkanlığının onayıyla eğitim alanına şehit Meriç Alemdar'ın adı verildi.

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        Şehidin adını taşıyan eğitim alanında, polislik mesleğinin gerektirdiği cesaret, sorumluluk ve görev bilincinin yeni nesil emniyet mensuplarına aktarılmasına katkı sunulacak.

        Eğitim alanı, gerçek yaşam koşullarını yansıtan düzenlemeleriyle, farklı senaryolara imkan tanıyan yapısı ve uygulamalı eğitim odaklı tasarımıyla polis adaylarının mesleki yetkinliklerini artırmayı amaçlıyor.

        Alanda, teorik eğitimlerde edinilen bilgilerin uygulamaya aktarılması, operasyonel becerilerin geliştirilmesi ve personelin olaylara karşı dikkat, farkındalık ve doğru müdahale kabiliyetinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

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        - Gerçek hayat senaryolarıyla uygulamalı eğitim

        Polis Akademisine bağlı eğitim kurumları arasında ilk olma özelliği taşıdığı belirtilen eğitim alanı, gerçek hayatta karşılaşılabilecek olaylara yönelik senaryoların uygulanmasına imkan sağlayacak şekilde tasarlandı.

        Eğitim faaliyetlerinde kullanılacak alan sayesinde polis adaylarının ve görevdeki emniyet personelinin olaylara soğukkanlı, profesyonel ve mevzuata uygun şekilde müdahale etme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

        Alanın hem polis meslek yüksekokulu eğitimlerinde hem de hizmet içi eğitim programlarında kullanılması planlanıyor.

        - Kamu kaynakları etkin kullanılarak hayata geçirildi

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        Projenin hayata geçirilmesinde tasarruf tedbirleri gözetilerek kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması esas alındı.

        Ekonomik ömrünü tamamlamış veya kullanılabilir durumdaki depo fazlası ve atıl malzemelerin farklı kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilerek projede değerlendirilmesiyle kaynak tasarrufu sağlandı.

        Diyarbakır Valiliği ve Polis Akademisi Başkanlığı başta olmak üzere Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü, Yenişehir ve Sur kaymakamlıkları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ayni ve nakdi destek sunan hayırseverlerin katkılarıyla tamamlanan proje, kurumlar arası işbirliğinin ve kamu kaynaklarının verimli kullanımının somut bir örneği oldu.

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        Şehit Meriç Alemdar Meskun Mahal Eğitim Alanı'nın, polis adaylarının mesleki donanımının güçlendirilmesine, görevdeki personelin uygulama becerilerinin geliştirilmesine ve emniyet teşkilatının nitelikli insan kaynağı yetiştirme çalışmalarına önemli katkılar sunması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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