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        Diyarbakır'da devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 19:30 Güncelleme:
        Diyarbakır'da devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

        A.G. idaresindeki 63 VE 107 plakalı kamyonet, kırsal Üçkardeş Mahallesi mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

        Kazada sürücü A.G. ile kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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