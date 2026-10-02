Diyarbakır'da devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.
Giriş: 02.10.2026 - 19:30 Güncelleme:
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.
A.G. idaresindeki 63 VE 107 plakalı kamyonet, kırsal Üçkardeş Mahallesi mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
Kazada sürücü A.G. ile kamyonetteki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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