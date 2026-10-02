Diyarbakır'da kuvvetli sağanak ve fırtına hasara yol açtı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince minaresi yıkılan cami ve çevresinde hasar tespit çalışması yürütüldü.

Sağanak ve fırtına sonucu Tepe Mahallesi Pınar Sokak'taki İhlas Camisi'nin minaresi yıkıldı. Minarenin yıkılması sonucu cami ve yanındaki 2 katlı evde hasar oluştu.

Bismil'de sabah saatlerinde kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, bazı evlerin çatıları uçtu.

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