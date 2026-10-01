Diyarbakır'da TÜGVA İl Temsilciliğince "Gençlik Buluşması" düzenlendi

Diyarbakır'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince "Gençlik Buluşması" gerçekleştirildi.

Kayapınar ilçesindeki Ekin Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da yüzlerce gençle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

İl temsilciliği bünyesinde gençlere yönelik birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini aktaran Beşinci, "Burada birçok yaş grubuna ait bir sürü faaliyet yapılıyor. Bunları yerinde gördük. Gördük ki halk da burayı oldukça fazla kabullenmiş, oldukça sevmişler. Bu tabloyu gördükçe de mutlu oluyoruz ve gurur duyuyoruz." dedi.

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Beşinci, kadınlara yönelik de hobi ve beceri çalışmaları yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Karate eğitimleriyle çocuklarımız sportif faaliyetlere katılıyorlar. İcathanede teknoloji eğitimi alıyorlar. Kıraathanede hem kitap okuyorlar hem kahvelerini yudumluyorlar. Dolayısıyla temsilciliğimizde her kesim için bir faaliyet hayata geçmiş oluyor. Bunun şahitliğini yapmak, buradaki misafirlerimizin mutluluğunu görmek bizleri de oldukça mutlu etti."

TÜGVA Diyarbakır İl Temsilcisi Abdullah Kikizade de etkinliğe katılımından dolayı Beşinci'ye teşekkür etti.

Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar kendileri için oluşturulan alanda geleneksel oyunlar oynadı, ata bindi, ok attı ve sportif faaliyetlerde bulundu.