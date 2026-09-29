Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır Kitap Fuarı'nda sağlık taraması ve bilgilendirme çalışmaları yapılıyor

        Diyarbakır Kitap Fuarı'nda sağlık taraması ve bilgilendirme çalışmaları yapılıyor

        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, kitap fuarında açtığı stantta vatandaşlara yönelik sağlık taraması ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 20:12 Güncelleme:
        Diyarbakır Kitap Fuarı'nda sağlık taraması ve bilgilendirme çalışmaları yapılıyor

        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, kitap fuarında açtığı stantta vatandaşlara yönelik sağlık taraması ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fuar kapsamında öğrencilerin katılımıyla "Mahallemde Hareket Var" etkinliği düzenlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, fuarda yürütülen çalışmaların koruyucu sağlık hizmetleri açısından önemli olduğunu belirtti.

        Fuar alanında kurulan stantta sağlık taramaları yapıldığını, vatandaşlara sağlıklı yaşam ve hastalıklardan korunmaya yönelik bilgilendirmelerde bulunulduğunu ifade eden Asiltürk, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Sağlığın korunması hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli farkındalığın oluşturulmasıyla başlıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda sağlık hizmetlerimizi ve bilgilendirme çalışmalarımızı sürdürmeye önem veriyoruz. Fuarda bir yandan sağlık taramalarımızı gerçekleştirirken diğer yandan çocuklarımızı ve gençlerimizi hareketli yaşama teşvik ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süresiz nafaka kararı iptal edildi
        Süresiz nafaka kararı iptal edildi
        1,2 milyarlık villalara el konuldu
        1,2 milyarlık villalara el konuldu
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
        9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
        Adalı'dan HT Spor'da MHK ve hakem sözleri!
        Adalı'dan HT Spor'da MHK ve hakem sözleri!
        Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması
        Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması
        "İsrail ordusu çöküş riskiyle karşı karşıya"
        "İsrail ordusu çöküş riskiyle karşı karşıya"
        Gemi faciasında iki naaşın kimliği belirlendi, bir naaşa daha ulaşıldı
        Gemi faciasında iki naaşın kimliği belirlendi, bir naaşa daha ulaşıldı
        Beşiktaş Başkanı Adalı'dan HT Spor'a flaş açıklamalar!
        Beşiktaş Başkanı Adalı'dan HT Spor'a flaş açıklamalar!
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor

        Benzer Haberler

        Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Diyarbakır'da kafede silahla bir kadını öldüren sanığın davasında karar
        Diyarbakır'da kafede silahla bir kadını öldüren sanığın davasında karar
        CHP Sözcüsü Sarı, Diyarbakır'da konuştu:
        CHP Sözcüsü Sarı, Diyarbakır'da konuştu:
        Diyarbakır'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam...
        Diyarbakır'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam...
        MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, gençlerle bir araya geldi
        MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, gençlerle bir araya geldi
        Diyarbakır'da "Uluslararası Sürdürülebilir Su Yönetimi" konferansı başladı
        Diyarbakır'da "Uluslararası Sürdürülebilir Su Yönetimi" konferansı başladı