Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Diyarbakır'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde geçen yıl birlikte yaşadığı Helin Eren'i silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Siyabent Ş'nin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 17:12 Güncelleme:
        Diyarbakır'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde geçen yıl birlikte yaşadığı Helin Eren'i silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Siyabent Ş'nin yargılanmasına devam edildi.

        Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Siyabent Ş, maktulün annesi Kıymet ve babası Aziz Eren, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları hazır bulundu.

        Sanık Siyabent Ş, yaptığı savunmada, "Helin ile sürekli tartışıyorduk ve ayrılıyorduk. Helin ölmeden 3 ay önce hamile olduğunu söylemişti. Helin ile ayrıldığımızda bazen bebeği aldırdığını, bazen de aldırmadığını anlatıyordu. Helin beni arayarak görüşmek istedi. Olayın yaşandığı bölgeye giderken korku içindeydim. Pusuya düştüğümü düşündüğüm için hedef gözetmeden üzerimdeki ruhsatsız tabancayla ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Daha sonra polisler gelip beni aldılar, pişmanım." dedi.

        REKLAM

        Cumhuriyet savcısı, hazırladığı mütalaasında, sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

        Maktulün annesi Kıymet ve babası Aziz Eren de sanığın kızlarına şiddet uyguladığını ileri sürerek, cezalandırılması talebinde bulundu.

        Ailenin avukatı Onur Değer ise sanığın eyleminin "tasarlayarak ve eziyet çektirerek öldürme" suçunu içerdiğini belirterek, cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın isnat edilen suçtan cezalandırılması talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 19 Ocak 2027'ye erteledi.

        REKLAM

        İddianamede, tutuklu sanık Siyabent Ş. hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis isteniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Bahçeli'den fon krizi açıklaması
        Bahçeli'den fon krizi açıklaması
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor

        Benzer Haberler

        CHP Sözcüsü Sarı, Diyarbakır'da konuştu:
        CHP Sözcüsü Sarı, Diyarbakır'da konuştu:
        MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, gençlerle bir araya geldi
        MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, gençlerle bir araya geldi
        Diyarbakır'da "Uluslararası Sürdürülebilir Su Yönetimi" konferansı başladı
        Diyarbakır'da "Uluslararası Sürdürülebilir Su Yönetimi" konferansı başladı
        Dicle Üniversitesi'nin hastane projesinde inşaat aşamasına geçiliyor
        Dicle Üniversitesi'nin hastane projesinde inşaat aşamasına geçiliyor
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 34 kişi hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 34 kişi hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalandı