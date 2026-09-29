Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 34 kişi hakkında işlem yapıldı

Operasyonlarda, 14 bin 803 paket kaçak sigara, 593 paket ısıtılmış tütün mamulü, 327 sahte kozmetik malzeme, 300 puro, 55 cep telefonu, 41 termos, 33 elektronik eşya ve 19 elektronik sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yurda kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

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