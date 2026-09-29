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        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 34 kişi hakkında işlem yapıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 34 kişi hakkında işlem yapıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yurda kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 14 bin 803 paket kaçak sigara, 593 paket ısıtılmış tütün mamulü, 327 sahte kozmetik malzeme, 300 puro, 55 cep telefonu, 41 termos, 33 elektronik eşya ve 19 elektronik sigara ele geçirildi.

        Yakalanan 34 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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