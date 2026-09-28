Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Salonda ısınma hareketleriyle başlayan idman, sahada atletik koşu çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.
Amed Sportif Faaliyetler ile Gençlerbirliği, 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak.
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