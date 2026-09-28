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        Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürüyor

        Dicle Üniversitesi (DÜ) bünyesinde kurulan Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK), doğal afetler ve acil durumlarda çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürüyor

        Dicle Üniversitesi (DÜ) bünyesinde kurulan Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK), doğal afetler ve acil durumlarda çalışma yürütüyor.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından üniversite bünyesindeki akademisyenler, yöneticiler ve idari personelin katılımıyla gönüllülük esasına göre oluşturulan DÜAK, afet bilincini artırmak ve acil durumlara hızlı müdahale edebilmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Farklı birimlerde görev yapan personeli tek bir çatı altında toplayan ekip, olası arama kurtarma faaliyetlerinde etkin rol oynamak için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket ediyor.

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        Teorik ve pratik eğitimlerle olası afetlere karşı her an hazır tutulan DÜAK, toplumsal dayanışmanın ve afet mücadelesinin üniversite düzeyindeki önemli örneklerinden biri haline geldi.

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