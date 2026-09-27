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        Diyarbakır'da "Hayat Namazla Güzeldir" programının finali yapıldı

        Diyarbakır'da "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliğinin finali yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 20:44 Güncelleme:
        Diyarbakır'da "Hayat Namazla Güzeldir" programının finali yapıldı

        Diyarbakır'da "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliğinin finali yapıldı.

        Peygamber Sevdalıları Vakfınca merkez Sur ilçesindeki Kurşunlu Camisi yanında düzenlenen etkinlikte, ilahiler seslendirildi, Hacivat ve Karagöz oyununun sahnelenmesinin ardından eğitimlerini tamamlayan 7-12 yaş arası çocuklar ikindi namazını cemaatle kıldı.

        Peygamber Sevdalıları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Kaya, platform adına yaptığı konuşmada, amaçlarının çocuklara namaz bilincini aşılamak olduğunu söyledi.

        Namazın önemine değinen Kaya, şunları kaydetti:

        "Diyarbakır yerleşkesinde binlerce çocuğun katılımıyla etkinlik gerçekleştiriyoruz. Binlerce çocuk bundan önce dini bilgileri aldılar. Namaz nasıl kılınır, abdest nasıl alınır, güzel ahlakla ilgili eğitim gördüler. Bu eğitim akabinde finalini bugün burada gerçekleştiriyoruz. Tabi yıllardır bu programı gerçekleştiriyoruz. Hayat gerçekten namazla güzeldir. Çocukların hayatına namazı sokmak ve bir ömür boyu hayatlarını namazla devam ettirmeleri için bir program tertipliyoruz."

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