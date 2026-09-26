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        Diyarbakır 10. Kitap Fuarı açıldı

        TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO) destekleriyle düzenlenen "Diyarbakır 10. Kitap Fuarı" kapılarını kitapseverlere açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Diyarbakır 10. Kitap Fuarı açıldı

        TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO) destekleriyle düzenlenen "Diyarbakır 10. Kitap Fuarı" kapılarını kitapseverlere açtı.

        Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışta konuşan Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü ve Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ersözlü, Diyarbakır'da 10'uncu kez düzenledikleri fuarın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Coşkulu ve dopdolu bir fuar yaşamayı temenni eden Ersözlü, şöyle konuştu:

        "İlk yıldan bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 9 kitap fuarında 1,5 milyonun üzerinde ziyaretçiye, 1300 civarında katılımcıya ev sahipliği yaptık. Kitapseverleri, kitaplar, yazarlar, şairler ve sanatçılarla buluşturduk. Bu yıl da fuara 125 yayınevi, sivil toplum kuruluşu katıldı. 76 etkinlikte 400'ün üzerinde yazar 9 gün boyunca sevenleriyle buluşacak."

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        Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, fuarın hayırlara vesile olmasını diledi.

        Fuarın düzenlenmesi amacıyla her türlü desteği verdiklerini anlatan Kaya, "Bu fuarın doğru ve katılımcı bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Çünkü bu sadece kitapların sergilendiği bir fuar değil. 93'ten fazla etkinlik, yazar söyleşileri, konuşmalar ve imza günlerinden bahsediyoruz. Bu bir kültürel panayır, kültürel etkinlik. Geçen yıl yaklaşık 276 bin ziyaretçi vardı. Dönüp baktığımızda kent, bölge bunu sahipleniyor." dedi.

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        Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri Nazlı Berivan Ak ise Diyarbakır'ın çok farklı bir okur kitlesi ve yayıncılık geleneği olduğunu dile getirdi.

        Kitap fuarlarını çok önemsediğini vurgulayan Ak, "Bu fuarın en büyük önemi çocuk ve gençlerin burada olacak olmasıdır. Belki stantlar arasında gezinirken genç bir arkadaşımız bir yayıneviyle tanışacak ve ilk yazdığı metni o yayıneviyle paylaşacak ve yarın onun kitabını kutluyor olacağız." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı, davetliler stantları gezdi, yayınlarla ilgili bilgi aldı.

        Açılışa, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yazarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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        Fuar 9 gün sürecek ve her gün 10.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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