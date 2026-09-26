Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Amed Sportif Faaliyetler Kulübünü ziyaret etti

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Amed Sportif Faaliyetler Kulübünü ziyaret etti

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Diyarbakır'da Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübüne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Amed Sportif Faaliyetler Kulübünü ziyaret etti

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Diyarbakır'da Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübüne ziyarette bulundu.

        Kılıç, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ali Erdem ve parti yöneticileriyle yaptığı ziyarette, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren ile görüştü.

        Ziyaretin ardından açıklama yapan Kılıç, Eren ve yönetime ev sahipliklerinden dolayı teşekkür etti.

        Amed Sportif Faaliyetler'in son haftalarda aldığı sonuçlara değinen Kılıç, "Kendilerine Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey'in selamlarını ve başarı dileklerini de ilettik." dedi.

        Kılıç, Amedspor'a başarılar dilediğini belirterek, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Amedspor'un 2016 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Şehmus Özer'i de rahmetle yad ediyorum. Özer, 'Diyarbakır'a gelen herkesi çiçeklerle karşılayacağız.' diyordu. İnanıyorum ki Amedspor gelen herkesi çiçeklerle karşılayacak, Amedspor da gittiği her yerde çiçeklerle karşılanacaktır. Başka Türkiye yok. Türkiye'nin başka bir Süper Ligi yok. Biriz, beraberiz, birlikte kardeşiz, çok güçlüyüz ve çok da güzeliz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        4 yıl sonra ilk görüşme
        4 yıl sonra ilk görüşme
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        Boşandılar
        Boşandılar

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da tartıştığı eşini silahla öldüren zanlı yakalandı
        Diyarbakır'da tartıştığı eşini silahla öldüren zanlı yakalandı
        Diyarbakır'da 6. Uluslararası Doğu Pediatri Kongresi sürüyor
        Diyarbakır'da 6. Uluslararası Doğu Pediatri Kongresi sürüyor
        Diyarbakır'da kadın muhtardan yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerine sürp...
        Diyarbakır'da kadın muhtardan yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerine sürp...
        Diyarbakır'da "Kralkızı-Dicle P3 Pompaj Sulaması Projesi" sürüyor
        Diyarbakır'da "Kralkızı-Dicle P3 Pompaj Sulaması Projesi" sürüyor
        Devegeçidi Baraj Gölü'nde kuraklığın ardından yağış bolluğu bir yıl arayla...
        Devegeçidi Baraj Gölü'nde kuraklığın ardından yağış bolluğu bir yıl arayla...
        Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı