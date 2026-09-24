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        Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 20:42 Güncelleme:
        Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Eylül'de Aziziye Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan ve Oktay Tokay, Mesut Tokay ile Mehmet Baydur'un hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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        Bu arada tarafların alacak verecek meselesini görüşmek için bir araya geldikleri, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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