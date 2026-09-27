DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır'da partisinin il kongresinde konuştu:

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu sürecin barışsal demokrasiye evrilmesi için başta iktidar olmak üzere hepimizin yoğun bir çalışma ve çaba içerisinde olması gerekiyor." dedi.

Bakırhan, merkez Yenişehir ilçesinde Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen DEM Parti Diyarbakır 3. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" sürecine değindi.

Tuncer Bakırhan, "Bir yasa çıktı. Önemli bir yasa, Türkiye'nin yüzyılındaki en önemli meselelerden biri bu süreç ve çıkan yasadır." ifadelerini kullandı.

Bu sürecin demokratikleşme süreci olduğunu belirten Bakırhan, "Bu sürecin karakteri olarak demokratikleşmeyi okuyoruz. Bu sürecin barışsal demokrasiye evrilmesi için başta iktidar olmak üzere hepimizin yoğun bir çalışma ve çaba içerisinde olması gerekiyor. Onun için bir an önce bu sürecin ilerlemesi gerekiyor. Bir an önce bu sürecin başarıya ulaşması gerekiyor." diye konuştu.

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Kongreye DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Küçük Bucak, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer katıldı.