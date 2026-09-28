Çermik'te öğrencilere okul üniforması desteği

Çermik Zaza Dili ve Kültürü Derneği Başkanı Mehmet Fatih Bedirhanoğlu, eğitime yönelik desteklerinden dolayı iş insanı Demiroğlu'na teşekkür etti.

İş insanı Halit Demiroğlu'nun katkılarıyla temin edilen 200 okul üniforması, Çermik Zaza Dili ve Kültürü Derneğince Şehit Yaşar Karadağ İlk ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere dağıtıldı.

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