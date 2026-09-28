SOLOTÜRK Diyarbakır'da prova uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Diyarbakır'da tarihi mekanların üzerinde prova uçuşu yaptı.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Diyarbakır'da tarihi mekanların üzerinde prova uçuşu yaptı.
SOLOTÜRK, merkez Sur ilçesindeki İçkale yerleşkesi ve Hevsel Bahçeleri üzerinde uçtu.
Vatandaşlar, akrobatik hareketlerle unutulmaz bir deneyim sunan gösteriyi cep telefonlarıyla görüntüledi.
Yaklaşık 20 dakika süren provayı izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı.
SOLOTÜRK, 3 Ekim Cumartesi günü saat 15.30'da Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri ve İçkale üzerinde gösteri uçuşu yapacak.
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