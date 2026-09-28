SOLOTÜRK Diyarbakır'da prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, 3 Ekim Cumartesi günü saat 15.30'da Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri ve İçkale üzerinde gösteri uçuşu yapacak.

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