Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri SOLOTÜRK Diyarbakır'da prova uçuşu yaptı

        SOLOTÜRK Diyarbakır'da prova uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Diyarbakır'da tarihi mekanların üzerinde prova uçuşu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 18:31 Güncelleme:
        SOLOTÜRK Diyarbakır'da prova uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Diyarbakır'da tarihi mekanların üzerinde prova uçuşu yaptı.

        SOLOTÜRK, merkez Sur ilçesindeki İçkale yerleşkesi ve Hevsel Bahçeleri üzerinde uçtu.

        Vatandaşlar, akrobatik hareketlerle​​​​​​​ unutulmaz bir deneyim sunan gösteriyi cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Yaklaşık 20 dakika süren provayı izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı.

        SOLOTÜRK, 3 Ekim Cumartesi günü saat 15.30'da Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri ve İçkale üzerinde gösteri uçuşu yapacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        A Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu
        A Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak yiyenleri asla savunmayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak yiyenleri asla savunmayız
        Eyüpsultan Camii'nde hareketli dakikalar
        Eyüpsultan Camii'nde hareketli dakikalar
        Trump: Bu savaşı çok yakında kazanacağız
        Trump: Bu savaşı çok yakında kazanacağız
        Eski cezaevi doktoru ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Eski cezaevi doktoru ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
        BioNTech üretim tesislerini kapatıyor!
        BioNTech üretim tesislerini kapatıyor!
        Fon soruşturmasında 9 gözaltı
        Fon soruşturmasında 9 gözaltı
        EURO 2032 statları netleşiyor!
        EURO 2032 statları netleşiyor!
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Altında sert düşüş
        Altında sert düşüş
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da yıldırım düşmesi sonucu iki kız kardeşten biri öldü, diğeri y...
        Diyarbakır'da yıldırım düşmesi sonucu iki kız kardeşten biri öldü, diğeri y...
        Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürüyor
        Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürüyor
        Çermik'te öğrencilere okul üniforması desteği
        Çermik'te öğrencilere okul üniforması desteği
        Ata tohumuyla yetiştirilen Lice domatesinin lezzeti asırlardır korunuyor
        Ata tohumuyla yetiştirilen Lice domatesinin lezzeti asırlardır korunuyor
        Diyarbakır'da "Hayat Namazla Güzeldir" programının finali yapıldı
        Diyarbakır'da "Hayat Namazla Güzeldir" programının finali yapıldı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır'da partisinin il kongresind...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır'da partisinin il kongresind...